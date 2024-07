Râurile din 10 judeţe, sub Cod galben de VIITURĂ până la miezul nopţii. Avertismentul hidrologilor Astfel, potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), pana la ora 24:00, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale Cotelor de atentie pe raurile mici din bazinele hidrografice: Gilort - afluentii aferenti sectorului aval S.H. Novaci - amonte S.H. Turburea (judetul Gorj), Ampoi - bazin amonte S.H. Zlatna (judetul Alba), Bistrita - bazin amonte… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

