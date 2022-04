Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a angajat duminica intr-un mesaj difuzat de Pastele ortodox ca "raul" nu va putea distruge Ucraina si s-a rugat pentru o "copilarie, tinerete si batranete fericite" pentru toti copiii ucraineni, relateaza Reuters, potrivit Agerpres Fii la curent cu cele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat, sambata, ca "eliminarea" ultimilor soldati ucraineni din orasul Mariupol asediat de armata rusa "ar pune capat oricaror negocieri de pace" cu Moscova, informeaza AFP. "Eliminarea militarilor nostri, a oamenilor nostri (din Mariupol) va pune capat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari luni ca tara sa nu va ceda niciodata in fata ultimatumurilor din partea Rusiei, iar orase precum Kiev, Mariupol sau Harkov nu vor accepta ocupatia rusa, transmite Reuters. ”Avem un ultimatum cu puncte in el. ‘Urmati-l si apoi noi vom pune capat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari luni ca tara sa nu va ceda niciodata in fata ultimatumurilor din partea Rusiei, iar orase precum Kiev, Mariupol sau Harkov nu vor accepta ocupatia rusa, transmite Reuters, citata de Agerpres . ”Avem un ultimatum cu puncte in el. ‘Urmati-l si…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca tara sa nu va ceda niciodata in fata ultimatumurilor din partea Rusiei, iar orase precum Kiev, Mariupol sau Harkov nu vor accepta ocupatia rusa, transmite Reuters.

- ​​Este cea de-a 24-a zi de razboi in Ucraina, iar sirenele continua sa rasune constant in orașele ucrainene bombardate de armata rusa. Primarul din Mariupol a anunțat ca luptele au ajuns in centrul orașului. De cealalta parte, liniile rusești de inaintare spre Kiev au fost blocate. Presedintele ucrainean…

- Rusia a transmis joi ca acuzatia Ucrainei ca a bombardat un spital de copii din orasul Mariupol este stire falsa, deoarece cladirea este o fosta maternitate care fusese preluata de mult timp de trupe, relateaza Reuters. „Asa se nasc stirile false”, a scris pe Twitter reprezentantul permanent adjunct…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat duminica "extremistii ucraineni" de incidentul care a avut loc la 3 martie la centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie, a anuntat Kremlinul, transmite Reuters.