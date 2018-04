Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele cubanez Raul Castro, in varsta de 87 de ani, se pregateste sa predea, joi, stafeta unei noi generatii, dand startul unei tranzitii care va marca sfarsitul celor aproape sase decenii de domnie a "fratiei" Castro in insula caraibiana, relateaza marti AFP. "Am parcurs un drum foarte lung si…

- Uniunea Europeana incearca sa obtina despagubiri din partea SUA de pe urma tarifelor impuse de administratia americana la importurile de otel si aluminiu, in pofida promisiuniloe Washingtonului ca acestor tarife nu li se aplica regulile Organizatiei Mondiale a Comertului. Urmand o procedura…

- Ri a sosit la aeroportul Arlanda din Stockholm in jurul orei locale 18,15 si s-a urcat intr-o masina dintr-un convoi de vehicule diplomatice. Potrivit ministerului suedez de Externe, Ri urmeaza sa ramana pana vineri in tara scandinava pentru intalniri cu omologul sau, Margot Wallstrom,…

- Alegerile generale organizate duminica trecuta in Cuba, care prefigureaza sfarsitul erei Castro, sunt de asemenea "un omagiu adus lui Fidel", parintele revolutiei cubaneze, sustine viitorul probabil presedinte al insulei, Miguel Diaz-Canel, intr-un interviu difuzat luni de mass-media locale, informeaza…

- Procedura este repetata la fiecare cinci ani. Exista 605 candidati pentru tot atatea locuri in Adunarea Nationala, sistem propriu Americii Latine. Ei trebuie votati de opt milioane de cubanezi cu varste de peste 16 ani, adica 72% din populatie. Acestea sunt primele alegeri generale fara Fidel…

- Pentru prima data in aproape 60 de ani, dupa era fratilor Fidel (decedat in 2016) si Raul, presedintia insulei ii va reveni unei persoane care nu a pus mana pe arma in timpul revolutiei din 1959. Numele acesteia va deveni cunoscut la 19 aprilie. Aceasta data nu este deloc una intamplatoare. Este…

- Presedintele american Donald Trump ar putea acorda o amanare temporara a tarifelor suplimentare la importurile de otel si aluminiu pentru Canada si Mexic, a anuntat, miercuri, Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a avertizat sambata, pe Twitter, ca ar putea impune taxe vamale pentru importurile de automobile, daca liderii europeni vor mari tarifele pentru bunurile americane, ca reactie la tarifele pentru otel si aluminiu impuse de SUA, relateaza MarketWatch. ”Daca UE vrea sa…