Fostul presedinte cubanez Raul Castro a acuzat joi Statele Unite ca "strang latul" in jurul Cubei, Venezuelei si Nicaraguei si a lansat un apel acestor tari sa fie pregatite "sa raspunda la orice fel de provocare", noteaza AFP. "Pentru noi, ca si pentru Venezuela si Nicaragua, este clar ca latul este pe cale sa se stranga, iar poporul nostru trebuie sa fie pregatit si in stare de alerta pentru a raspunde la orice fel de provocare", a declarat Raul Castro, 87 de ani, in cursul unei ceremonii. Imbracat in costum militar, el a adaugat ca, in opinia sa, revenirea dreptei la putere in unele tari din…