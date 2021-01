Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 06 ianuarie 2021 – Praznicul Botezului Domnului – Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului liturghisește și predica la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare. Dupa Sfanta Liturghie, pe esplanada catedralei, Preasfinția Sa va savarși Slujba Sfințirii Mari…

- 5 ianuarie, Ajunul Bobotezei. Prima zi de post negru din acest an. Ritualuri inainte de Botezul Domnului Traditia spune ca e bine sa prindem Agheasma Mare de la Boboteaza pe nemancate. Crestinii ortodocsi sunt indemnati sa tina cu o zi inainte, pe 5 ianuarie, post simplu, iar post negru, doar persoanele…

- Joi 24 decembrie (Zi de post și ajun) Ora 8: Orele imparatești Ora 17: Vecernia cu Liturghia Sf. Vasile cel Mare (Pr. Mircea) Vineri 25 decembrie – Nașterea dupa trup a Domnului Isus Hristos Ora 10: Liturghia Sf. Ioan gura de Aur (Pr. Florin) Ora 17: Vecernia (Pr. Florin) Sambata 26 decembrie – A II…

- In premiera pentru istoria postdecembrista a municipiului Targu Mureș, Ziua Naționala a Romaniei a fost sarbatorita marți, 1 decembrie, in cadru restrans, din cauza epidemiei de COVID-19. Ceremonia a avut loc in fața Palatului Culturii din Targu Mureș, in prezența a sub 100 de participanți printre care…

- Azi, 01 decembrie a.c., incepand cu ora 12:00, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Maramureș vor asigura masurile de ordine publica pe timpul ceremoniei oficiale organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, ce se va desfasura la Monumentul Ostașului Roman din Parcul Regina Maria…

- O fetița in varsta de numai 13 ani a fost obligata sa se casatoreasca cu un barbat in varsta de 48 de ani și sa devina a cincea soție a sa, intr-o ceremonie islamica din Filipine. Potrivit informațiilor, se pare ca prietenii și familia au participat la ceremonie. Ceremonia s-a desfașurat in mod tradițional…

- Ceremonia de investire a aleșilor locali ai comunei Vatava, gazduita joi, 29 octombrie, de caminul cultural din localitatea Vatava a prilejuit un moment special pentru Zaharie Șular care dupa 6 mandate de primar a predat ștafeta lui Emil Bendriș, candidatul PSD, ieșit caștigator la alegerile din 27…

- Liderul UDMR Covasna, Tamas Sandor, care a castigat cel de-al patrulea mandat de presedinte al Consiliului Judetean la alegerile locale desfasurate luna trecuta, a fost investit, astazi, in functie. El va lucra, in urmatorii patru ani, cu un consiliu majoritar UDMR. Ceremonia de investire si constituire…