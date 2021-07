Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Danca a reamintit ca, la Timisoara, Raul Ambrus a castigat conducerea organizatiei municipale, cu respectarea normelor si trebuie sa ramana castigator „in ciuda tuturor sicanelor care se fac impotriva sa”. La fel, la Pitesti, Galati, Barlad cei care nu stiu sa piarda au fugit din sala si au contestat…

- Conflictul din PNL Timis, generat de alegerile cu scandal pentru sefia PNL Timisoara, continua. „Biroul Politic Local ales al PNL Timisoara” reclama prigoana „asa zisului Birou Politic Local al PNL Timisoara, inventat de catre presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica”.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii recomanda lui Alin Nica, liderul organizației de la Timiș sa iși dea demisia daca nu este mulțumit de modul in care s-au derulat alegerile in organizația pe care o conduce. Orban ii reamintește lui Nica faptul ca era președinte și la județ, și la municipiu, de…

- Claudiu Buciu, președintele PNL Lugoj, a reacționat dupa alegerile cu scandal de la PNL Timișoara, lansand noi critici la adresa președintelui interimar al PNL Timiș, Alin Nica, și a secretarului general interimar al PNL Timiș, Danuț Groza, solicitand totodata conducerii centrale a PNL “sa…

- Alegerile in PNL Timisoara continua si se voteaza, chiar daca presedintele PNL Timis, Alin Nica, si secretarul general Danut Groza au decis ca ele sa fie anulate. Unda verde pentru continaurea lor a fost data chiar de presedintele PNL, Ludovic Orban. Dupa ce Alin Nica si Danut Groza au decis sa anuleze…

- Astazi, la sala „Capitol” a Filarmonicii „Banatul”, are loc ședința in care membrii filialei PNL Timișoara iși vor alege noua conducere, iar tensiunile dintre cele doua tabere ale liberalilor locali s-au facut simțite inca de la intrarea in cladire. Astfel, punctele de acces erau blocate agenții de…

- Președintele PNL Timiș, Alin Nica, a decis pe cine va susține in cursa pentru șefia filialei timișorene a partidului. Mai mult, el a facut deja public numele celui pentru care a optat: Cosmin Tabara. Ceea ce nu constituie o surpriza. Competiția e buna, dar eu am decis pe cine voi susține in alegerile…

- PNL Timiș inca nu s-a decis daca merge pe varianta Orban sau pe varianta Cițu la congresul din toamna. Președintele interimar al filialei, Alin Nica, spune ca vor fi analizate toate opțiunile și vor fi studiate ofertele celor doi candidați la președinția partidului. Orban ajunge sambata in Timiș, iar…