Răţuşte la plimbare prin centrul Aradului E duminica, e vreme frumoasa, deci am putea face o plimbare. Asa s-au gandit, probabil, si ratustele din imagine. E vorba de patru boboci de rata, insotiti de mama lor, care au fost imortalizati plimbandu-se agale prin mijlocul drumului, in zona Palatului de Justitie din Arad. Pasarile au fost surprinse la doi pasi de malul Muresului, ceea ce ne indreptateste sa presupunem ca au iesit pe uscat dupa ce au facut o plimbare, inot, pe rau. Norocul lor a fost ca le-a iesit in cale un om bun, iubitor de animale, intamplator angajat ISU aflat in timpul liber. Acesta le-a „escortat” pe ratuste pana au… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

