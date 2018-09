Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Evaluare Financiara Standard&Poor a confirmat vineri ratingul pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala la "BBB-/A-3", cu perspectiva stabila. Potrivit S&P, r...

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale pune la dispozitia solicitantilor de fonduri nerambursabile acordate prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) posibilitatea utilizarii semnaturii electronice la depunerea cererilor de finantare. Astfel, incepand cu data de 1 august 2018, solicitantii…

- Agentia americana pentru Investigatii de Mediu (EIA) acuza compania Schweighofer ca s-ar aproviziona cu material lemnos provenit din parcurile nationale ale Romaniei. Potrivit EIA, compania austriaca se aprovizioneaza de la 250 de depozite de...

- O agenție bancara cu servicii complete se va deschide intr-un spațiu generos, la parterul cladirii ISHO Offices. Agenția bancara va fi deschisa in septembrie și va deservi toate segmentele de clienți, de la companii mari și medii pana la persoane fizice.

- Un incident parca scos direct din bancuri a avut loc în Marea Britanie, unde o femeie a dat în judecata o firma de matrimoniale.Tereza Burki, o femeie în vârsta de 46 de ani, a apelat la serviciile unei agentii matrimoniale pentru a-si gasi un sot bogat.Ea…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), care gestioneaza fonduri europene FEGA de 11,2 miliarde de euro in perioada 2015-2020, cauta sa angajeze 9 specialiști in tehnologia informației (IT), care sa aiba noțiuni de utilizare Linux, de programare și de realizare de baze de date.

- Un nou focar de pesta porcina a fost confirmat într-o gospodarie particulara situata la 1,5 km de localitatea Mereni raionul Anenii Noi. În urma investigațiilor clinice, epidemiologice și morfopatologice s-a stabilit diagnosticul prezumtiv de pesta porcina africana,…

- Vineri, 08 iunie 2018, agentia fiscala din str. Dumbraveni nr. 1, Palazu Mare, este inchisa ca urmare a intreruperii alimentarii cu energie electrica, de catre Enel Distributie Dobrogea. Institutia recomanda cetatenilor sa se adreseze celorlalte ghisee, situate la urmatoarele adrese: Agentia fiscala…