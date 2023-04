Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american a avertizat ca nu cauta un conflict cu Iranul, dar vor exista consecințe daca forțele sprijinite de Teheran vor lansa atacuri asupra cetațenilor americani, relateaza The Guardian. „Statele Unite nu cauta un conflict cu Iranul, dar fiți pregatiți sa acționam cu forța pentru a ne…

- China susține ca se va „opune cu fermitate" oricarei vanzari „forțate” a TikTok, in primul sau raspuns direct la solicitarile administrației americane Joe Biden ca proprietarii chinezi ai aplicației sa iși vanda partea lor din companie sau sa se confrunte cu o interdicție pe cea mai importanta piața…

- La Roma, se obișnuiește sa ne salutam la sfarșitul unui apel telefonic cu aceasta expresie: „buna ziua, o imbrațișare!”. Este un mod de exprimare adesea automat și nu prea raspandit in alte parți ale Italiei, o națiune mai sensibila la strangerea mainii: un gest inca mai afectuos decat vechia inchinaciune…

- Tesla a redus preturile la cele mai scumpe doua modele ale sale din SUA, Model S si Model X, intr-o noua incercare de a stimula cererea pentru masinile sale, transmite CNBC. Pretul Tesla Model S incepe acum de la 89.990 de dolari, conform site-ului web al companiei, in scadere cu aproximativ 5% fata…

- Compania Celestis, specializata in lansarea in spațiu de ramașițe umane incinerate, ii va onora pe foștii președinți americani George Washginton, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy și Ronald Reagan, trimițind in spațiu mostre de par de la fiecare dintre ei cu ocazia lansarii primei rachete Vulcan,…

- Președintele american Joe Biden va vizita luni Polonia pentru a marca un an de la invazia Rusiei in Ucraina, care a declarat ca a provocat pierderi importante forțelor Moscovei in cel mai mare conflict din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, scrie Reuters. Razboiul care a inceput la…

- "Tarile din fosta Uniune Sovietica abia asteapta sa-i vada pe rusi infranti in Ucraina, pentru ca vor sa-si afirme independenta", a declarat George Soros la Conferinta de Securitate de la Munchen, potrivit unui text al discursului publicat joi de biroul sau. "Acest lucru inseamna ca o victorie ucraineana…