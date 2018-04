Ratingul Deutsche Bank, pus sub supraveghere de S&P

Stiri pe aceeasi tema

- Preotul constanțean Valeriu Roman, consilier in cadrul Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului, a fost condamnat definitiv la un an și opt luni de inchisoare cu suspendare pentru ca a condus o mașina sub influența alcoolului. Potrivit deciziei Curtii de Apel Constanta, preotul Valeriu Roman…

- Patru noi decese de gripa au fost anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virsul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Un nou deces provocat de gripa a fost confirmat in Bucuresti, la o femeie de 78 de ani. Anuntul privind cel de-al 17-lea deces provocat de gripa a fost facut vineri de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Nu se cunoaste inca daca femeia de 78 de ani, confirmata…

- Numarul persoanelor care se imbolnvesc de gripa si rujeola, in creștere Numarul persoanelor care se îmbolnvesc de gripa si rujeola în România continua sa creasca, iar medicii insista asupra necesitatii vaccinarii în amândoua cazurile. Reporter: În ceea ce…

- Ghinion pe patronii unui magazin de haine pentru copii, din Arad. Au fost pradati, din nou, la interval de cinci ani, dupa metoda... "Bebelusul". Daca in 2013 produsele au fost ascunse sub copil, in carucior, acum hotii au folosit micutul drept paravan, pentru ca o alta persoana sa poata fura in voie.…

- Avertisment OMS: Jumatate din decesele de rujeola au fost la copii mai mici de 1 an, care nu pot fi vaccinati Organizatia Mondiala a Sanatatii atrage atentia ca respectarea schemelor nationale de vaccinare previne aparitia epidemiilor, reprezentand o forma de protectie si pentru copiii care au sub un…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.423, 116 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP).