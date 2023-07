Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria, care nu a ratificat inca aderarea Suediei la NATO, a dat marti un semnal pozitiv, prin vocea ministrului de externe Peter Szijjarto, dupa un semnal in aceeasi directie oferit luni de Turcia.

- Ungaria, care nu a ratificat inca aderarea Suediei la NATO, a dat marti un semnal pozitiv, prin vocea ministrului de externe Peter Szijjarto, dupa un semnal in aceiasi directie oferit luni de Turcia, transmit AFP si MTI, scrie AGERPRES. CITESTE SI BREAKING NEWS Ar fi iureș: Stoltenberg cere sa se…

- NATO a decis sa prelungeasca cu inca un an mandatul secretarului general Jens Stoltenberg, pana in octombrie 2024, alegand sa ramana cu un lider experimentat in timp ce razboiul din Ucraina face ravagii la ușa alianței. Alianța militara NATO a decis sa prelungeasca mandatul liderului sau, secretarul…

- Parlamentul ungar nu a inclus ratificarea aderarii Suediei la NATO pe agenda sesiunii sale ramase pana la vacanta de vara, astfel ca aceasta ratificare nu va putea fi votata inainte de luna septembrie, exceptand cazul convocarii unei sesiuni extraordinare, relateaza joi agentiile

- Parlamentul Ungariei a inclus pe ordinea sa de zi pentru lunile iunie si iulie, fara o data precisa, aprobarea aderarii Suediei la NATO, transmite agentia EFE. Votarea privind aderarea Suediei a fost inregistrata pe site-ul Parlamentului pentru sesiunile din iunie si iulie, a relatat joi presa locala,…

- Deși aproape toate statele membre sunt de acord cu intrarea Ucrainei in Organizația Atlanticului de Nord, Ungaria se opune vehement. Aderarea Ucrainei la NATO nu se poate pe afla pe agenda la summitul Aliantei Nord-Atlantice din luna iulie de la Vilnius, a declarat joi ministrul ungar de externe, Peter…

- Ministrul de externe suedez, Tobias Billstrom, a declarat, joi, ca a venit timpul ca Turcia si Ungaria sa ratifice cererea Suediei de aderare la NATO, informeaza Reuters. “Ne-am indeplinit toate angajamentele”, a spus Tobias Billstrom, inaintea unei intalniri informale a ministrilor de externe din statele…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg se declara ”deplin increzator” in privinta aderarii Suediei la Alianta Nord-Atlantica, dupa realegerea presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan , care a blocat pana in prezent aceasta candidatura, relateaza News.ro . ”Sunt deplin increzator cu privire la faptul…