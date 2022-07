Stiri pe aceeasi tema

- Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,65% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul I din 2022, in urcare fata de cel publicat in urma cu trei luni, de 1,86%,…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut marti la 6,28% de la 6,26%, valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut joi la 6,13%, de la 6,10% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri, 27 mai, la 5,95%, de la 5,93% valoare inregistrata in sedinta precedenta, arata datele publicate de Banca Naționala a Romaniei.O cotatie similara nu a mai…

- Daca la inceputul acestui an, indicele la trei luni se situa la 3,02% iar cel la șase luni la 3,14%, in prezent aceștia aproape s-au dublat și se situeaza la maxime ale ultimilor noua ani și trei luni. Astazi, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor…

- Daca la inceputul acestui an, indicele la trei luni se situa la 3,02% iar cel la șase luni la 3,14%, in prezent aceștia aproape s-au dublat și se situeaza la maxime ale ultimilor noua ani și trei luni. Astazi, indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor…

- Un nivel mai mare a fost inregistrat in data de 1 aprilie 2013, cand acesta s-a situat la 5,23% pe an.La inceputul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti, 10 mai, la 5,21% pe an, de la 5,20% cat a fost luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei.Un nivel mai mare a fost inregistrat in data…