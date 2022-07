Ratele românilor cresc iar! Anunțul de ultimă oră făcut de BNR Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 7,21% pe an, de la 7,18% pe an, miercuri, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 7 mai 2010, respectiv 7,25%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 7,14% pe an, de la 7,09% pe an vineri, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 27 iulie 2010, respectiv 7,18%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei…

- Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,65% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul I din 2022, in urcare fata de cel publicat in urma cu trei luni, de 1,86%,…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, si-a reluat cresterea, dupa cinci zile de pauza, si a urcat luni la 6,26%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a urcat miercuri la 6,10%, de la 6,07% marți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 5,93% pe an, de la 5,90% pe an in sedinta precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 5,90% pe an, de la 5,83% pe an in sedinta precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), relateaza Agerpres. Fii la curent…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 5,07% pe an, de la 5,01% cat a fost luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 4,88% pe an, de la 4,79% pe an, miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…