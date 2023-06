Jocul The Division ajunge pe mobil gratuit şi se numeşte Resurgence

Ubisoft a anunţat în această săptămână o variantă a jocului The Division pentru mobil, cunoscută drept Resurgence. Ea va fi disponibilă gratuit şi avem de-a face aici cu un third person shooter care va avea loc în acelaşi univers cu precedentele jocuri The Division.… [citeste mai departe]