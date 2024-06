Ratele românilor ar putea scădea din iulie Incepand cu luna iulie, ratele romanilor ar putea cunoaște o ușoara scadere datorita diminuarii indicelui IRCC, care este esențial in calcularea ratelor pentru noile imprumuturi in moneda naționala. De la 1 iulie 2024, IRCC va scadea de la 5,90% la 5,86%, aducand astfel o reducere minora in cuantumul ratelor bancare, de doar cațiva lei. Ratele romanilor ar putea scadea din iulie. Indicele IRCC este calculat pe baza datelor din primul trimestru al anului 2024 (ianuarie-martie), și este folosit pentru calculul imprumuturilor noi in lei. In prezent, ROBOR la trei luni este 6,02%. Romanii care au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

