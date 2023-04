Ratele la creditele bazate pe IRCC cresc uşor din această lună Ratele la creditele bazate pe IRCC cresc usor din aceasta luna, dupa ce Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor, pentru al doilea trimestru al anului, s-a majorat de la 5,71% la 5,98% pe an. Si indicele ROBOR, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a fost vineri in crestere, la 6,85% pe an, de la 6,84%, in ziua precedenta. La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul acestui an urcase la 7,56%. Rador/FOTO imagine ilustrativa Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

