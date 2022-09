Ratele la bănci cresc din nou. Cât vor plăti românii după actualizarea IRCC Ratele la banci cresc din nou, și nu este o gluma de 1 aprilie”. Din pacate noile informații BNR pun presiune și mai mare pe romanii care au credite la bancile din Romania. Motivul acestor noi creșteri este modificarea IRCC (indicele de referința pentru creditele acordate consumatorilor). Cat dspre cei cu credite calculate in funcție de ROBOR, […] The post Ratele la banci cresc din nou. Cat vor plati romanii dupa actualizarea IRCC appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

- Persoanele aflate in dificultate financiara pot gasi sprijin la ANPC, prin Direcția de Insolvența a Persoanelor Fizice, anunța instituția intr-un comunicat de presa. Astfel, in contextul maririi dobanzilor bancare și interbancare și al creșterii inflației din ultima perioada, romanii care au credite,…

