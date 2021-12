Ratele la bancă vor crește din nou. Indicele ROBOR la trei luni a urcat la 2,93% Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 2,93% pe an, de la 2,89% cat a fost luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, la inceputul anului trecut se situa la 3,19%, iar pe 4 ianuarie 2021 era de 1,98% pe an. Indicele la șase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a urcat la 3,09%, de la 3,06% pe an cu o sedinta in urma, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 3,15%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 2,66% pe an, de la 2,63% cat a fost vineri, 26 noiembrie, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La debutul anului 2019, indicele…

- Perioada grea pentru romanii cu credite: Indicelele ROBOR continua sa creasca Perioada grea pentru romanii cu credite: Indicelele ROBOR continua sa creasca Conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor…

- La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la inceputul anului trecut se situa la 3,19%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila si ROBOR la 12 luni au ramas la nivelurile de joi, respectiv 2,47% pe an si 2,56%…

- La debutul anului 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la inceputul anului trecut se situa la 3,19%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila si ROBOR la 12 luni au ramas la nivelurile de joi, respectiv 2,47% pe an si 2,56%…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti la 2,33% pe an, de la 2,30% cat a fost luni, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform agerpres. La debutul anului 2019, indicele ROBOR…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 2,25% pe an, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este el mai mare nivel din iunie 2020 si pana acum, informeaza Economica.net. ROBOR la trei…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 2,10% pe an, de la 2,07% pe an cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), arata Agerpres. La debutul anului 2019,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri, 6 octombrie, la 2,07% pe an, de la 1,81% pe an cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La debutul anului 2019,…