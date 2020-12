Stiri pe aceeasi tema

- Iata care este incidenta cazurilor de infectare pentru datele de ieri in judetul Iasi. Numarul cazurilor de imbolnavire a continuat sa scada. Valea Lupului inca inregistreaza peste 8 cazuri/1000 locuitori, Ciurea, peste 7, iar Miroslava, Aroneanu si Rediu au peste 6 cazuri. In municipiul Iasi sunt 4,45…

- ​ Pana astazi, 14 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 353.185 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 239.051 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 9.460 cazuri…

- Pe fondul creșterii numarului de cazuri de COVID-19, autoritațile au transmis noile prevederi anumite domenii de activitate. Operatorii economici care desfașoara activitați depreparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau bauturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor…