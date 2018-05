Stiri pe aceeasi tema

- ROBOR la trei luni a crescut la 2,79%, fata de 2,77%. Indicele ROBOR 3M atinge astfel maximul ultimilor trei ani si sapte luni. Mai precis, este cea mai ridicata valoare din 14 octombrie 2014, cand ROBOR la trei luni a fost cotat la 2,89%. ROBOR la sase luni a crescut la 2,92%, fata de 2,89%, […]

- Românii cu rate în lei primes noi vești rele de la BNR, care anunța ca indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculeaza dobânzile variabile la creditele în lei, a crescut din nou.Indicele a crescut accelerat începând din 13 aprilie,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,77%, cel mai mare nivel din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Nivelul atins miercuri este cel mai…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,46%, de la 2,42% in ziua anterioara, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Indicele ROBOR la 3 luni pentru trimestrul II 2018 aferent creditelor de consum in lei se calculeaza ca medie aritmetica a cotelor zilnice din luna martie, rezultand nivelul de 2,06%. Anul trecut, pentru aceeasi perioada, indicele era de 0,83%, arata seriile de date BNR analizate de MEDIAFAX.

- Indicele armonizat UE al inflatiei s-a situat in martie la 4% an/an, iar inflatia anuala va accelerea probabil de la 1,1% in 2017 la 3,4% in 2018, potrivit previziunilor Banca Transilvania. Preturile de consum au crescut cu 0.29% luna/luna in martie, dinamica anuala accelerand la 4.95% (maximul…

- Veste proasta inainte de Paste pentru romanii care au credite in lei. Ratele la credite continua sa creasca, in contextul in care indicele ROBOR a ajuns marti la 2,09%.Citeste si: Tur de FORTA! Kovesi vine cu EXPLICATII pe banda rulanta, dupa acuzatiile lui Daniel Morar: 'Protocolul nu a dat acces…

- Veste proasta inainte de Paste pentru romanii care au credite in lei. Ratele la credite continua sa creasca, in contextul in care indicele ROBOR a ajuns marti la 2,09%. Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,09%, potrivit…