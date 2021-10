Ratele creditelor în lei cresc după ce ROBOR s-a majorat până la 2,13% Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, miercuri, un indice ROBOR la trei luni de 2,13%, in urcare de la 1,81% in urma cu o saptamana. Creșterea de peste 17% se va reflecta in dobanzile creditelor contractate inainte de luna mai 2019, pentru care ROBOR este inca valabil. „Cei mai afectați vor fi romanii care au credite in lei. Tendința de creștere va continua atat la rate, cat și la cursul valutar. Creșterile de la gaze, energie electrica și combustibil au repercusiuni și la celelalte prețuri. Deocamdata, romanii vor scoate puțini bani in plus la plata creditelor, dar se vor simți majorarile,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

