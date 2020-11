Stiri pe aceeasi tema

Este nebunie la Timișoara, acolo unde rata infectarilor este de 8 la mie pentru a doua zi consecutiv, conform datelor furnizate de autoritațile locale. In aceasta dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt:

- Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara a scazut puțin in Timișoara, de la 8,4 la 8,2. Celelalte localitați din Timiș cu rata de infectare pe ultimele 14 zile de peste 3/1000 locuitori sunt: Lugoj – 6,85; Buziaș – 3,73; Ciacova – 6,84; Faget – 3,24, Gataia -5,24; Jimbolia- 5,08; Recaș – 4,65;…

- Culmea coincidențelor, dupa mai multe zile de creșteri, rata de infectare in Timișoara a scazut. Asta dupa ce chiar ieri premierul Ludovic Orban a anunțat ca orașul nu intra in carantina, deși are o rata de infectare de aproape 8, iar legea prevede intrarea in carantina de la 6 la mie. Rata de infectare…

- Rata de infectare cu COVID 19 in Timișoara a scazut pentru prima data in ultimele doua saptamani, ajungand 7,79. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 6,13; Buziaș – 4,20; Ciacova – 8,77; Deta – 3,41, Faget – 3,11; Gataia -5,24, Jimbolia- 4,34;…

- Rata de infectare cu coronavirus continua sa creasca in Timișoara, ajungand astazi la 7,97. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile de peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 5,91; Buziaș – 4,31; Ciacova – 8,59; Deta – 3,15, Gataia -5,24, Jimbolia- 4,12; Recaș – 4,94; Sannicolau Mare -9,65;…

- Rata de infectare cu coronavirus in Timișoara a crescut ajungand la 7,83. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 5,55; Buziaș – 4,78; Ciacova – 9,29; Deta – 3,28, Gataia -5,09, Jimbolia- 3,53; Recaș – 5,43; Sannicolau Mare -10,29; Barna – 3,29;…

- Incidența cazurilor de COVID-19 este foarte crescuta in localitatea Gavojdia, situata la doar cațiva kilometri de Lugoj. Dupa cum au anunțat autoritațile, in aceasta dimineața, rata de infectare cu noul coronavirus in Gavojdia este de 12,28 cazuri la mia de locuitori, iar la Lugoj –…

- Situația se agraveaza de la o zi la alta, rata de infectare in Timișoara ajungand la 7,63. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt Lugoj – 5,42; Buziaș – 4,55; Ciacova – 8,94; Deta – 3,80; Gataia -4,79; Jimbolia- 3,02; Recaș – 5,91; Sannicolau Mare -9,58;…