Rate mai mici! BNR a redus dobânda cheie BNR a redus dobanda cheie Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, vineri, reducerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 7% pe an, incepand cu data de 8 iulie 2024, transmite banca centrala. Totodata, BNR a hotarat scaderea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75% pe an, de la 8,00% pe an, si a ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 5,75% pe an, de la 6,00% pe an, dar si mentinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

