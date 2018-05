Rate mai mari pentru români. ROBOR a înregistrat o nouă creștere Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe piata interbancara la 2,68% pe an, de la 2,54% cat era luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).



O valoare apropiata a fost inregistrata pe 16 octombrie 2014, respectiv 2,71% pe an. Conform datelor BNR, la inceputul acestui an, ROBOR se situa la 2,05%. In perioada similara a anului trecut indicatorul era la 0,92% pe an.



In ceea ce priveste indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, acesta a urcat… Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri pe piata interbancara la nivelul de 2,54%, de la 2,49% cat era joi, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare apropiata a fost inregistrata pe…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat vineri pe piata interbancara la nivelul de 2,54%, de la 2,49% cat era joi, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare apropiată a fost înregistrată…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,49%, de la 2,47% cat era miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare apropiată a fost înregistrată…

- Indicele ROBOR la 3 luni, folosit la calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri de la 2,45% la 2,47%, informeaza BNR. Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a ramas la valoarea…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,28%, de la 2,22% cat era luni, fiind cel mai mare nivel din ultimii trei ani si jumatate, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, conform Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De asemenea, indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,22%, de la 2,13% cat era vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similara a acestui indice a fost inregistrata…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,13%, de la 2,07% cat era vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). O valoare similara a acestui indice a fost inregistrata…