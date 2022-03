Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a continuat sa creasca. In prezent a ajuns la 4,56%, iar de la inceputul anului, acest indice a crescut cu 50%. Potrivit datelor BNR, rata unui credit ipotecar in valoare de 250.000 de lei, luat pe 30 de…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat miercuri la 4,33%, in crestere fata de marți, cand indicele a atins 4,31%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Indicele ROBOR a depasit, vineri, pragul de 4%. Aceasta valoare, de 4,03%, nu a mai fost atinsa din vara lui 2013. Pentru a ințelege mai bine cum sunt afectati romanii cu credite in lei de aceasta crestere, iata un exemplu: Citește și: Un bucureștean a caștigat cel mai mare premiu din istorie la Joker!…

- Indicele ROBOR la 3 luni, folosit la calcularea costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,61% pe an, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Miercuri, nivelul indicelui era de 3,56%.

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a crescut vineri la 3,55%, de la 3,53% joi, in contextul majorarii de catre BNR a dobanzii cheie cu 0,50% de miercuri. Robor la 3 luni era cotat pe 3 ianuarie…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a crescut la 3,11%. Majorarea vine dupa perioada de acalmie de la jumatatea lunii ianuarie, cand se stabilizase la 3,05%. Cresterea ROBOR inseamna ca romanii cu credite…

- Leul nu a cunoscut mișcari neprevazute la debutul celei de a treia saptamani a noului an. Creșterea spectaculoasa a lichiditații din piața monetara a facut ca BNR sa atraga de la banci depozite in valoare de aproape 16,82 miliarde lei (peste 3,4 miliarde euro), cu o dobanda de 2%, egala cu cea de politica…

- Romanii vor plati dobanzi mai mari si la creditele noi. Asta pentru ca BNR a publicat noua valoare IRCC pentru creditele din T1/2022, majorata la 1,17%, de la 1,08%. Indicele IRCC, folosit de banci pentru calcularea dobanzilor la creditele noi luate incepand din primavara lui 2019, a urcat, la sfarșitul…