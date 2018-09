Stiri pe aceeasi tema

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca, incepand de luni, 10 septembrie 2018, statia situata pe strada Mircea cel Batran nr. 88, in dreptul blocului MF3, se va muta pe Bulevardul Ferdinand in tronsonul cuprins intre strazile Ecaterina Varga si Mihail Kogalniceanu zona…

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi, 22 august 2018, la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de la intersecția strazilor Cuza Voda cu M. Kogalniceanu, din municipiul Constanța, se impune restricționarea traficului auto, in intervalul orar 08,30 -13,00, pe strazile Cuza Voda…

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi, 22 august, la conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 100 mm, de la intersectia strazilor Cuza Voda cu M. Kogalniceanu, din municipiul Constanta, se impune restrictionarea traficului auto, in intervalul orar 08.30 13.00, pe strazile Cuza Voda tronsonul…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta aduce la cunostinta calatorilor ca vineri, 10 august 2018, va incepe montarea si testarea primelor 4 panouri de informare, din cele 10 care urmeaza sa fie instalate in municipiul Constanta.Potrivit RATC Constanta, incepand de anul trecut, toate autobuzele…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanța informeaza publicul calator despre decizia de a extinde programul de funcționare al chioșcurilor proprii RATC. Astfel, pentru procurarea biletelor și abonamentelor, cele mai multe dintre punctele proprii de vanzare vor avea program de luni pana vineri,…

- Primaria Constanta anunta consultarea publicului cu privire la propunerile preliminare asupra Planului Urbanistic de Detaliu ce vizeaza un bloc S D P 5 etaje 6 retras, situat pe strada Mircea cel Batran nr. 47 A. Initiatorul PUD ului este societatea Black Waters SA. Cei interesati pot trimite observatii…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanta anunta publicul calator ca, incepand de duminica, 01 iulie 2018, liniile estivale CiTYTour si 100 Mamaia vor avea plecare din statia situata in fata Garii CFR, iar liniile 43C, 43M si 100C, vor avea plecare din statia RATC, situata in alveola din fata punctului…

- Regia Autonoma de Transport in Comun Constanța anunța publicul calator ca, din cauza operațiunilor de reparație a carosabilului, pe strada Democrației, tronsonul cuprins intre strada Șoseaua din Vii și strada Varful cu Dor, in zilele de 26 și 27 iunie 2018, in intervalul orar 08:00 – 17:00, va fi deviata…