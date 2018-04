Stiri pe aceeasi tema

- Compania austriaca OMV vrea sa investeasca in urmatorii sapte ani un miliard de euro in cele trei rafinarii ale grupului - Schwechat, Burghausen si Petrobrazi, in perspectiva intentiei de a dubla capacitatea de rafinare pe termen lung, potrivit Agerpres, care citeaza dintr-un comunicat al OMV referitor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, a efectuat, marti, o vizita la Chisinau, unde a avut o intrevedere cu premierul Pavel Filip, la finalul careia cei doi sefi de guvern au sustinut declaratii comune de presa.

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut o intrevedere cu reprezentanții grupului german Fritzmeier Group, care intenționeaza sa investeasca in zona economica libera "Balți". Pentru inceput, compania planifica amenajarea unei suprafețe de producție de 2.000 de metri patrați.

- Anul acesta incepe modernizarea Parcului de la Soldat, cel care va ramane fara Monumentul Soldatului Necunoscut și care va purta numele "Regele Mihai". Licitația fost organizata la sfarșitul anului trecut și a fost caștigata de societatea Construct Edil SRL din Campineanca, județul Vrancea, cu prețul…

- Dupa ce Guvernul a aprobat Concepția privind restructurarea sectorului feroviar Intreprinderea de stat Calea Ferata din Moldova este in așteptarea valorificarii imprumutului de la BERD si BEI, pentru modernizarea parcului de locomotive și a infrastructurii.

- ♦ Absenta transportului public coerent a transformat Bucurestiul intr-unul dintre cele mai aglomerate orase din lume, conditiile de trafic de aici fiind similare cu cele din Istanbul, de exemplu, oras cu 15 milioane de locuitori, intins pe doua continente.

- Primaria Virteșcoiu a scos la licitație proiectul de investiții privind „Modernizarea drumurilor de interes local-strazi comuna Virteșcoiu“. Valoarea estimata a investiției este de 3,4 milioane de lei. Lucrarile constau in refacere infrastructura și suprastructura drum, realizare acostamente, lucrari…