Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a avizat lucrarile de delimitare a liniilor de tramvai 1 si 10 de traficul rutier general, iar Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va incepe, in prima decada a lunii iulie, lucrarile de separare prin montarea de garduri, stalpisori sau borduri. In aceste zile se deruleaza…

- Traficul rutier este restrictionat, la sfarsitul acestei saptamani, in mai multe zone din Capitala, cu ocazia organizarii mai multor evenimente desfasurate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei, citat de Agerpres.…

- Un roman in varsta de 59 de ani a decedat in urma unui grav accident rutier produs in zona localitații Pierrefitte-sur-Loire din centrul Franței, in care au fost implicate cinci camioane, relateaza postul francez LCI, citat de Mediafax. In urma accidentului, produs joi dupa-amiaza, au decedat șoferii…

- Un tren de calatori al unui operator feroviar privat a deraiat, marti, in localitatea Coltani din judetul Caras-Severin. Nu s-au inregistrat victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), Alina Moisoi, deraierea a avut loc pe sectia de cale ferata…

- Reprezentanții Inspecției Judiciare (IJ) au venit, joi, intr-un comunicat de presa cu precizari legate de protocolul incheiat cu SRI, document care nu mai este in vigoare de la inceputul anului 2017. Oficialii IJ fac clarificari in legatura cu aspectele ce nu au fost conținute de protocol, deoarece…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de intensificari sustinute ale vantului pentru 23 de judete din zona montana a tarii. Specialiștii avertizeaza ca, la altitudini de peste 1.500 metri, rafalele vor depasi 80-100 de kilometri/ora. Atentionarea cod galben de…

- Curtea Suprema ataca, din nou, la Curtea Constituționala Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Decizia ar fi fost luata, joi seara, dupa o reuniune urgenta care a avut loc la sediul Inaltei Curți de Casație și Justiție. Potrivit luju.ro, in spatele acestei mișcari ar sta o serie…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a confirmat, miercuri, pentru Antena 3, dezvaluirea facuta de jurnalistul Dan Andronic și anume ca i-a dat bani Laurei Codruța Kovesi ca sa-și cumpere o mașina. Totul s-ar fi intamplat in perioada in care actuala șefa a DNA a lucrat la Bruxelles, susține jurnalistul Dan…