- Doi barbați din Insulele Solomon au petrecut 29 de zile pe mare, dupa ce sistemul GPS a incetat sa mai funcționeze. Cei doi au fost gasiți la aproximativ 400 km distanța de locul unde a inceput calatoria lor. Potrivit The Guardian , Livae Nanjikana și Junior Qoloni au plecat din Insula Mono in dimineața…

- ALCOOLUL ȘI ȘOFATUL NU FAC CASA BUNA: DOSARE PENALE INTOCMITE DE POLITISTII VRANCENI In dimineața zilei de 17 septembrie a.c., in jurul orei 07:40, polițiștii din cadrul Poliției Municipiul Adjud au identificat un barbat, de 38 de ani, din comuna Ruginești, in timp ce conducea un autovehicul pe raza…

- In județul Vrancea, in data de 14 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 742 persoane in carantina la domiciliu; 184 persoane in izolare la domiciliu; 95 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 8 persoane sunt internate la ATI,…

- In județul Vrancea, in data de 11 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 839 persoane in carantina la domiciliu; 170 persoane in izolare la domiciliu; 74 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 8 persoane sunt internate la ATI,…

- Trei inculpați au fost trimiși in judecata in urma unui conflict in care au fost implicați in urma cu mai bine de doi ani, cand l-au agresat pe un al patrulea barbat. Conflictul a avut loc in aprilie 2019, intr-un bar din apropierea supermarketului Kaufland din Focșani, cei trei inculpați fiind acuzați…