Stiri pe aceeasi tema

- O turista din Republica Moldova a fost recuperata de salvamontiștii suceveni de pe un traseu din Masivul Giumalau, dupa ce aceasta s-a ratacit pe munte. Totul s-a intamplat sambata seara, cand salvatorii montani din vatra Dornei au fost alertați ca o turista s-a ratacit in zona varfului Giumalau. Ulterior,…

- Salvamontistii din Valcea intervin in seara de joi pentru a salva un turist polonez care s-a accidentat intr-o zona greu accesibila din Munții Parang.Turistul a ajuns in zona respectiva, aflata la aproximativ un kilometru de partia de schi Transalpina, din greșeala, in timp ce se plimba cu snowmobilul.„Acțiune…

- Salvamontistii din Valcea intervin joi seara pentru salvarea unui turist din Polonia, accidentat intr-o zona greu accesibila din Muntii Latoritei, la aproximativ un kilometru de partia de schi Transalpina. Din primele informații, turistul, cetatean polonez, ar fi ajuns in zona respectiva, din greseala,…

- 89 de intervenții au desfașurat salvamontiștii, sambata, in toata țara, cele mai multe fiind efectuate de catre serviciile Salvamont din Voineasa, Sinaia și Sibiu, anunța Dispeceratul Național Salvamont pe pagina de Facebook. CITESTE SI: Mii de oameni protesteaza impotriva restrictiilor antiepidemice…

- Un baiat in varsta de 14 ani cu afectiuni medicale, ratacit cel mai probabil intr-o padure din vecinatatea satului Costeni, a fost recuperat, miercuri seara, de cei implicati in operatiunea de salvare, a informat directorul Serviciului Public Judetean Salvamont Maramures, Dan Benga. "Salvatorii…

- Cinci turiști care au ramas cu mașina inzapezita in zona Muncel, de langa stațiunea montana Paltiniș din județul Sibiu, au fost ajutați de jandarmii montani sa ajunga din nou in stațiune. Cei cinci tineri din Sibiu au sunat, in aceasta dimineața, la 112, iar jandarmii montani au intervenit pentru a…

- Vremea rea a creat probleme, in ultimele 24 de ore, in 21 de localitati din 10 judete. Cel mai grav afectat este județul Prahova, unde s-a produs o surpare de teren in Sinaia din cauza eroziunii malului paraului Vanturiș, fiind in pericol 3 case. In urma manifestarii fenomenelor hidrometeorologice…

- Un cetatean chinez care dorea sa ajunga de la Deva la Huedin (judetul Cluj) pe un drum de munte neamenajat a fost nevoit sa apeleze 112 pentru a fi salvat, dupa ce masina i s-a defectat. A fost salvat de jandarmii montani, dar ulterior a fost arestat la Cluj.