Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este, luni, 5,069. The post Rata de infectare creste alarmant: Timisoara – 6,99, Varias – 10,69, Otelec – 9,86, Dumbravita – 9,28, Giroc – 9,22, Mosnita Noua – 8,62 appeared first…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, rata de infectare la o mie de locuitori, in județul Timiș, este duminica, 28 februarie, 4,953. The post Rata de infectare, duminica: Timișoara – 6,86, Dumbravița – 9,17, Giroc – 8,88, Moșnița Noua – 8,17. Lista completa cu localitațile…

- Conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 4,183. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: The post Rata de infectare in Timișoara, aproape 6 la mie! Nitchidorf – 13,98, Dumbravita…

- Autoritatile au decis sa prelungeasca masura carantinei pentru localitatea Dumbravita, aflata langa Timisoara, pentru o perioada de sapte zile, intrucat rata de infectare cu SARS CoV-2 pe ultimele 14 zile a ramas una crescuta, ajungand sambata la 8,54 cazuri la o mie de locuitori, potrivit news.ro.…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 5,57, in scadere de la 5,72, fața de ziua precedenta. La nivelul judetului rata este azi 4,44, in ușoara scadere fața de ieri. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Ghiroda: 8,81. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de…

- Rata de infectare in Timisoara se menține azi la 5,72, la fel ca in ziua precedenta. La nivelul judetului rata este azi 4,52, la fel ca in ziua precedenta. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza și azi la Dumbravita: 8,60. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate…

- Cea mai mare rata de infectare cu covid din județul Timiș este in localitațile Bucovaț, Jamu Mare și Ghiroda. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt: Timișoara –4,70; Recaș – 3,77; Bogda-5,81, Bucovaț – 8,30; Dudeștii Vechi – 4,78, Dumbravița – 6,12; Ghiroda…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 12 decembrie 2020. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,50%00, in creștere. Localitați cu rata de infectare peste 4: Sl. Cioraști – 4,01 in…