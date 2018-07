Rata şomajului, tot mai mică Numarul gorjenilor fara un loc de munca este in scadere de cateva luni. Cel putin asta reiese din datele prezentate de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Gorj. De menționat este faptul ca nu toți cei care nu au un j... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol si foto: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii vranceni au declarat vacante 199 locuri de munca la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Cele mai multe oferte, respectiv 35, sunt pentru muncitori necalificați, iar 22 sunt pentru operatori confecționeri industriali. 15 locuri de munca sunt vacante pentru cei de meserie operatori…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 12 iunie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 367 de posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele…

- Rata somajului a scazut cu aproape 4%, in aprilie 2018, astfel ca si-a mentinut trendul descendent si a ajuns la 3,58% in luna aprilie, in scadere cu 0,23 puncte procentuale fata de luna anterioara, potrivit datelor publicate luni, 4 iunie, de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 22 mai 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 561 de posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati prezinta lista locurilor de munca vacante din strainatate. Astfel, in aceasta perioada, prin intermendiul retelei Eures sunt disponibile 1.295 de posturi. Olanda este una dintre tarile care ofera cele mai multe locuri de munca. Printre…

- Zeci de someri vor fi instruiti gratuit in luna mai. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca(AJOFM) organizeaza doua cursuri de formare profesionala pentru 28 de calaraseni fara slujba.

- Somerii in plata au venit pentru a nu-si pierde indemnizatiile de somaj, beneficiarii de venit minim garantat, pentru a nu-si pierde ajutoarele sociale, iar tinerii din scoli, in cel mai bun caz, din pura curiozitate. Un numar de 1.355 de vasluieni au participat, vineri, la bursa locurilor de munca…

- Astazi, 20 aprilie 2018, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca din Calarasi a organizat Bursa Generala a Locurilor de Munca, la sediul CRFPA Calarași precum și la sediul Agenției Locale Oltenița. Pentru organizarea acestui eveniment au fost contactati 365 agenti economici care au oferit…