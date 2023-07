Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii mai, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Maramureș erau inregistrați 4.201 șomeri (din care 2.231 femei), rata șomajului fiind de 2,11%, in creștere cu 0,05 pp fața de luna aprilie a anului 2023. Din totalul celor 4.201 persoane inregistrate in evidențele…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) informeaza despre sistarea temporara a procesului de inregistrare a cererilor pentru acordarea subvenției pentru initierea unei afaceri acordate somerilor. Finantarile proiectelor de initiere a unei afaceri, care au fost efectuate pe parcursul…

- ANOFM: Rata somajului a scazut la 2,92%. Rata somajului inregistrat la nivel national a fost, in aprilie 2023, de 2,92%, mai mica decat cea din luna anterioara cu 0,1 puncte procentuale, informeaza luni Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, printr-un comunicat. CITESTE SI 'De ce…

- Bursa Generala a Locurilor de Munca: Aproape 1.270 de angajatori ofera peste 19.000 de posturi (ANOFM).Peste 19.000 de locuri de munca vor fi oferite la Bursa Generala a Locurilor de Munca, eveniment ce va avea loc pe data de 12 mai, arata datele preliminare, publicate marti de Agentia Nationala…

- La sfarșitul lunii martie 2023, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara erau inregistrați 6.016 șomeri (din care 3.201 femei), rata șomajului fiind de 3,87 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,91 %, in aceasta luna acest indicator…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,08%, la sfarsitul lunii februarie 2023, mai mica decat cea din luna anterioara cu 0,01 puncte procentuale, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit Agerpres. Numarul total de someri a fost de 241.222 de persoane,…

- La sfarșitul lunii februarie 2023, rata somajului inregistrat la nivelul judetului Salaj a fost de 5,19 la suta, mai mare cu 0.03pp decat cea din luna anterioara si cu 1.00 pp mai mare decat rata inregistrata in luna februarie a anului 2022.Numarul total de someri la finele lunii februarie 2023 a fost…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,08%, la sfarsitul lunii februarie 2023, mai mica decat cea din luna anterioara cu 0,01 puncte procentuale, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).Numarul total de someri a fost de 241.222 de persoane, mai mic cu…