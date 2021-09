Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 3.570 de locuri de munca vacante sunt disponibile, in perioada 22 - 29 septembrie 2021, in evidentele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM), potrivit datelor furnizate de catre agentii economici, se mentioneaza intr-un comunicat publicat de institutie,…

- Rata somajului s-a mentinut constanta in Capitala, in iulie, la nivelul de 1,2%, iar in evidentele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti sunt inregistrati 14.745 de someri, din care 7.895 de femei. Din totalul de 14.745 persoane inregistrate in evidentele AMOFM Bucuresti, 3.557…

- Rata somajului s-a mentinut constanta in Capitala, in iulie, la nivelul de 1,2%, iar in evidentele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti sunt inregistrati 14.745 de someri, din care 7.895 de femei, conform unui comunicat remis, luni, AGERPRES. Din totalul de 14.745…

- Rata somajului a fost de 1,20% in luna iulie 2021, inregistrata in evidentele Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Munca Bucuresti. La AMOFM Bucuresti erau inregistrați 14/745 de șomeri, din...

- • Cei care au terminat studiile anul acesta si vor sa munceasca, asteptati la AJOFM N. Dumitrescu Cu aproape 7.500 de șomeri inregistrați in luna iunie, județul Prahova s-a menținut, la jumatatea anului curent, sub rata șomajului anunțata la nivel național. Astfel, daca in luna iunie, in Romania,…

- La sfarșitul lunii iunie 2021, rata șomajului inregistrata in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare a fost de 3,24 %, mai mica cu 0,06 pp decat cea din luna mai a anului 2021. Din totalul șomerilor inregistrați la finele lunii iunie 2021, respectiv de 4742 persoane inregistrate…

- La sfarsitul lunii iunie 2021, rata somajului inregistrat la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a fost de 3,15%, cu 0,14 pp mai mica decat cea din luna anterioara. Numarul total de someri inregistrați la finele lunii iunie, 5315 persoane, a scazut cu 228 persoane fata de…

- La sfarșitul lunii iunie in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Valcea erau inregistrați 5138 șomeri (din care 2534 femei), rata șomajului fiind de 3,19%. Din totalul de 5138 persoane inregistrate in evidențele AJOFM Valcea, 1981 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar…