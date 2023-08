Stiri pe aceeasi tema

- 3,88 % – rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM Hunedoara in luna iunie 2023 La sfarșitul lunii iunie 2023, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara erau inregistrați 6.037 șomeri (din care 3.162 femei), rata șomajului fiind de 3,88…

- In evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna erau inregistrați, la sfarșitul lunii iunie, 3355 șomeri, din care 1643 femei, rata șomajului fiind de 4,31%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,87%, in luna de raportare acest indicator a inregistrat…

- La sfarșitul lunii mai 2023, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Bistrita – Nasaud erau inregistrați 3.539 șomeri (din care 1.802 femei), rata șomajului fiind de 2,88 %. Din totalul de 3.539 persoane inregistrate in evidențele AJOFM Bistrita – Nasaud, 1307 erau beneficiari…

- La sfarșitul lunii mai, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Covasna erau inregistrați 3013 șomeri (din care 1422 femei), rata șomajului fiind de 3,87%. In perioada 01.05.2023 – 31.05.2023 au intrat in evidenta AJOFM Covasna un numar de 245 persoane (128 femei) si au iesit…

- Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de munca, in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 543 de posturi vacante, din care numai 28 pentru absolvenții de studii superioare. Pentru persoanele calificate…

- La sfarșitul lunii aprilie 2023, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 5043 șomeri (din care 2730 femei), rata șomajului fiind de 3,07 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 3,17 %, in aceasta luna acest indicator a scazut…

- Botoșani: Rata șomajului la sfarșitul lunii aprilie, inregistrata la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca La sfarșitul lunii aprilie 2023, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Botoșani erau inregistrați 3.264 șomeri (din care 1.549 femei), rata șomajului fiind…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovița s-a alaturat eforturilor Consiliului Județean Dambovița, al Prefecturii Dambovița și al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, pentru scaderea incidenței șomajului in județ. In acest sens, inspectorul șef, Marius Lixandru, a fost prezent la Bursa…