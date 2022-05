La sfarșitul lunii martie 2022, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița erau inregistrați 4702 șomeri (din care 2306 femei), rata șomajului fiind de 2, 43 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata șomajului a fost de 2,32 %, in aceasta luna acest indicator a crescut cu […] Articolul Rata somajului inregistrat in Dambovița a crescut cu 0,11 puncte procentuale apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .