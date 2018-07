Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,13%, cel mai mare nivel din septembrie 2014, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza news.ro. ROBOR la trei luni este indicatorul principal in…

- Marea Britanie nu va mai putea participa la Mandatul european de arestare pentru extradarea suspectilor dupa ce va iesi din Uniunea Europeana, a declarat negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, informeaza Mediafax. Mandatul european de arestare prevede ca statele membre sa-si predea cetatenii unei alte…

- Criza in domeniul migratiei pune in pericol insasi supravietuirea Uniunii Europene, considera presedintele Parlamentului European, italianul Antonio Tajani, in contextul in care numeroase state europene se confrunta cu problema primirii de migranti, informeaza AFP, citata de Agerpres. ”Migratia pune…

- Romania a inregistrat, in aprilie, cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). zona euro si in Uniunea Europeana. In aprilie, comertul cu amanuntul in UE…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei in primul trimestru din 2018 a fost de 176 de miliarde de lei, in crestere cu 4,2% fata de acelasi trimestru din 2017, a declarat marti, la Guvern, vicepremierul Viorel Stefan, citand „date Eurostat”. „Romania, cu 4,2%, este a cincea economie din UE si consemneaza…

- Rata somajului in Uniunea Europeana s-a mentinut la 7,1% in martie 2018, similar celei din luna precedenta, fiind in scadere de la 7,9% in aceeasi perioada din 2017, arata datele publicate miercuri de Oficiul european de statistica (Eurostat), transmit Reuters si DPA. Acesta este cel mai redus nivel…

- Wess Mitchell, asistentul Secretarului de Stat american, a declarat ca Republica Moldova este pe prima linie de confruntare geopolitica, ca apreciaza eforturile depuse pentru promovarea reformelor și ca incurajeaza continuarea acestora, potrivit Radio Chișinau. „SUA vor acorda R. Moldova intreg suportul…