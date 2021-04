Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie 2021, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,5%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precenta, iar numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna martie a anului 2021 a fost de 464.000 de persoane, in scadere cu 14.000…

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost in trimestrul IV al anului 2020 de 65,8%, in scadere fata de trimestrul anterior cu 0,2 puncte procentuale, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Gradul de ocupare a fost mai mare la barbati…

- ​Institutul National de Statistica (INS) a publicat marți estimarile provizorii cu privire la dinamica PIB-ului și componentelor sale din trimestrul IV si pe întreg anul 2020, datele confirmând creșterea economiei interne pentru al doilea trimestru la rând în T4, cu un ritm trimestrial…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 35.600, in trimestrul IV 2020, in scadere cu 3.800 fata de trimestrul anterior, a anuntat joi Institutul National de Statistica (INS), noteaa news.ro. ”In trimestrul IV 2020, numarul locurilor de munca vacante a fost 35.600, in scadere cu 3.800…

- Rata somajului in luna decembrie 2020 a scazut cu 0,2 puncte procentuale, la 4,9%, fata de cea inregistrata in luna precedenta (5,1%), arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), potrivit News.ro. "Rata somajului in luna decembrie 2020 a scazut cu 0,2 puncte procentuale…

- Luni, Institutul National de Statistica (INS) a comunicat datele privind dinamica pietei fortei de munca in decembrie si anul 2020. Conform acestor statistici climatul din piata fortei de munca a continuat sa se amelioreze in ultima luna din 2020, evolutie sustinuta de semnalele de intrare intr-un nou…

- Rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 4,9% in decembrie 2020, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, respectiv 5,1%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Numarul somerilor (in varsta de 15-74…