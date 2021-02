Rata somajului in scadere la 4.9% in decembrie, minimul din martie Luni, Institutul National de Statistica (INS) a comunicat datele privind dinamica pietei fortei de munca in decembrie si anul 2020. Conform acestor statistici climatul din piata fortei de munca a continuat sa se amelioreze in ultima luna din 2020, evolutie sustinuta de semnalele de intrare intr-un nou ciclu economic si de mix-ul relaxat (fara precedent) de politici economice in implementare, intr-un context caracterizat prin optimismul asociat startului campaniei de vaccinare, arata o analiza publicata luni dimineața într-un raport destinat investitorilor de catre echipa de cercetare a Bancii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Comisia centrala pentru Recensamântul populației și locuințelor 2021 (CCRPL2021) decaleaza termenele de desfașurare a Recensamântului de proba și a Recensamântului populației și locuințelor runda 2021, astfel încât recensamântul de proba se va desfasura în…

- Numarul deceselor inregistrate in luna noiembrie 2020 a fost de 34.769 (18.716 barbati si 16.053 femei), cu 7.278 decese (3.923 barbati si 3.355 femei) mai multe decat in luna octombrie 2020 si cu 14.287 mai mare fata de luna noiembrie 2019. Peste doua treimi din totalul numarului de decese s-a inregistrat…

- Deficitul balantei comerciale în perioada ianuarie-noiembrie 2020 a fost de 16,43 miliarde de euro, mai mare cu peste 900 de milioane euro decât cel înregistrat în primele 11 luni din 2019, arata datele transmise luni de Institutul Național de Statistica. România a exportat…

- Peste trei sferturi din totalul gospodariilor din Romania (78,2%) aveau acces, in 2020, la reteaua de internet de acasa, in crestere cu 2,5 puncte procentuale fata de anul anterior, releva datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In aceasta marja de crestere,…

- Institutul National de Statistica (INS) a publicat astazi datele cu privire la evolutia sectorului de constructii in octombrie si primele 10 luni ale anului curent. Statisticile indica cresterea acestui sector intensiv in capital si forta de munca cu un ritm anual ridicat in octombrie, evolutie sustinuta…

- Institutul Național de Statistica arata intr-un raport ca in primele noua lui ale anului curent au fost finalizare 33.571 de locuințe, cu 12.866 mai puține locuințe fața de aceeași perioada a anului precendent. In trimestrul III din 2020, au fost terminate 18.725 locuinte, in scadere cu 508 locuinte,…

- Economia Romaniei a crescut cu 5,6% in trimestrul III, comparativ cu trimestrul anterior. Fata de aceeași perioada din 2019, PIB-ul a inregistrat o scadere cu 6% Economia Romaniei a crescut cu 5,6% in trimestrul III, fața de trimestrul anterior, potrivit datelor semnal publicate de Institutul Național…