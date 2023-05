Stiri pe aceeasi tema

- Șomajul din Romania in randul tinerilor este de 22,2%. Datele oferite de INS Șomajul din Romania in randul tinerilor este de 22,2%. Datele oferite de INS Rata somajului in luna martie 2023 a fost de 5,4%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna februarie 2023 (5,5%), arata…

- Rata somajului in forma ajustata sezonier a scazut usor in luna martie a acestui an, la 5,4%, de la 5,5% in februarie, insa somajul in randul tinerilor se mentine ridicat, la 22,2%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat…

- Potrivit Institutului Național de Statistica, șomajul cel mai ridicat este cel din randul tinerilor de sub 24 de ani (rata somajului era de 22,8%). Situația se regasește și in Dambovița și mai trebuie adaugat ca, in cazul tinerilor, rata somajului de lunga durata (in somaj de sase luni si peste) a…

- Șomajul cel mai ridicat este cel din randul tinerilor de sub 24 de ani (rata somajului era de 22,8%), potrivit datelor transmise joi de Institutul Național de Statistica. De asemenea, in cazul tinerilor, rata somajului de lunga durata (in somaj de sase luni si peste) a fost de 12,6%, iar incidenta somajului…

- Cifre ingrijoratoare privind șomajul in Romania: Rata somajului in randul tinerilor este peste 22% Cifre ingrijoratoare privind șomajul in Romania: Rata somajului in randul tinerilor este peste 22% In luna ianuarie a anului 2023, rata șomajului a ajuns la 5,6%, arata datele Institutului Național de…

- Rata somajului in luna ianuarie 2023 a fost de 5,6%, valoare egala cu cea inregistrata in decembrie 2022, in randul barbatilor fiind cu 0,5 puncte procentuale mai mare decat la femei, arata datele Institutului National de Statistica publicate joi.