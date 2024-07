Stiri pe aceeasi tema

- Rata şomajului în luna mai 2024 a fost, în formă ajustată sezonier, de 5,4%, în creștere ușoara cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna aprilie 2024, potrivit datelor publicate marți de INS. Rata somajului la barbati a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decat la femei”,…

- Apa Canal, investiții majore in Pitești! Infrastructura de Apa – Canal a municipiului Pitești este una uriașa și administrația locala face eforturi constante sa asigure funcționarea acesteia in cei mai buni parametri, preocupandu-se in același timp de susținerea unor investiții majore in reabilitarea…

- Salariul mediu net a crescut cu aproximativ 14% intr-un an și a ajuns in martie la 5185 de lei In luna martie 2024, castigul salarial mediu net a fost 5185 lei, in crestere cu 309 lei (+6,3%) fața de luna februarie 2024, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica. Valorile cele…

- Valea Iașului: Lucrari la sediul Primariei In luna aprilie au inceput lucrarile de eficientizare energetica la sediul Primariei Valea Iașului, investiții derulate cu fonduri accesate prin PNRR. Valoarea proiectului este de circa 1,9 milioane de lei. ”Lucrarile au un termen de execuție de doua luni și…

- Aurel Costache și-a depus candidatura pentru Primaria Mioveni: ”Fiecare vot pentru PSD va garanta ca Mioveniul se indreapta in direcția corecta, condus de o echipa puternica!” Aurel Costache și-a depus astazi la Biroul Electoral de Circumscripție candidatura pentru funcția de primar al orașului Mioveni.…

- Catalin Gherzan: Combaterea violenței in școli nu trebuie sa se transforme intr-o etichetare a tinerilor, ci intr-o oportunitate de a oferi suport și direcție Intr-o societate care se schimba rapid, educația copiilor noștri ramane o prioritate absoluta. Recent, s-a propus o idee controversata: legarea…

- Angajatorii tinerilor fara experiența, scutiți de taxele pe indemnizația de internship Pentru a stimula angajarea tinerilor absolvenți fara experiența, angajatorii ar putea fi scutiți de plata taxelor pentru cei cu care au incheiat contracte de internship, daca indemnizația internilor nu depașește salariul…