Stiri pe aceeasi tema

- Pe 31 octombrie, in județul Suceava erau inregistrați 12.034 de șomeri, cu 434 mai mulți decit la sfirșitul lunii septembrie. Doar 4.588 dintre ei primeau indemnizație. La nivelul județului Suceava, rata șomajului a ajuns la 5,20%, fiind cu 1,93% peste media naționala. Pe 31 octombrie, Agenția Naționala…

- Cel mai platit loc de munca vacant declarat la Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca este pentru poziția de director de producție la compania elvețiana Danube Oil Company SRL, care iși desfașoara activitatea in raionul Cahul, satul Giurgiulești.

- TargetWeb, o agenție de marketing online specializata in servicii de optimizare pentru motoarele de cautare (SEO), a inaintat catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca o propunere oficiala prin care se ofera sa optimizeze gratuit site-ul anofm.ro, cu scopul pozitionarii in primele rezultate…

- Rata somajului s-a situat in septembrie la 3,26%, cu 0,26 puncte procentuale sub valoarea consemnata in aceeasi luna din anul 2019, anunța Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. Șomajul a scazut și fața de luna precedenta. Astfel, in septembrie au fost cu 0.02% mai puțini șomeri fața de…

- Buzau este județul cu cu cea mai mare rata a somajului, 7,15%, conform unui clasamentul publicat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Mai precis, la finalul primelor opt luni ale anului in curs au fost inregistrați 12.280 de someri. Buzaul a inceput anul 2020 cu o rata a somajului…

- Pe 31 august, in județul Suceava erau inregistrați 11.563 de șomeri, cu 157 mai mulți decat la sfarșitul lunii iulie. Doar 4.298 dintre ei primeau indemnizație. La nivelul județului Suceava, rata șomajului a ajuns la 5,06%, fiind cu 1,76% peste media naționala. Pe 31 august, Agenția Naționala pentru…