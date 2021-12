Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului inregistrat la nivel national era, la finele lui noiembrie, de 2,72%, mai mica decat cea din luna anterioara cu 0,04 puncte procentuale si cu 0,60 puncte procentuale sub cea consemnata in luna similara a anului trecut, informeaza luni Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca…

- Rata somajului inregistrata in evidentele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti a fost de 1,15% in noiembrie, in scadere fata de rata de 1,16% inregistrata in luna octombrie, potrivit unui comunicat remis luni de institutie, potrivit Agerpres. Astfel, la sfarsitul…

- In aceasta saptamana, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Maramures pune la dispozitia celor interesati 326 locuri de munca vacante. Se cauta: administratori pensiune turistica, agenti comerciali, agenti hidrotehnici, agenti de securitate, agenti de vanzari, ajutoare bucatari,…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a cuprins 14.668 de persoane in programele de formare profesionala organizate in primele noua luni prin intermediul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor si centrelor proprii din cadrul agentiilor teritoriale pentru ocuparea…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) va organiza, in luna noiembrie, la nivel national, 98 de programe de formare profesionala, pentru un numar de 1.458 de persoane care beneficiaza, conform legislatiei, de servicii de formare profesionala gratuite, potrivit unui comunicat al…

- Rata șomajului in județul Buzau continua sa scada, potrivit datelor statistice inregistrate de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Buzau. Astfel, rata șomajului calculata cu o populație activa de 171.200, era, la inceputul lunii octombrie, de 5,47%, in scadere fața de luna august, cand…

- La sfarșitul lunii septembrie, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca( AJOFM) MUREȘ erau inregistrați 5606 șomeri (din care 2681 femei), rata șomajului fiind de 2,38 %. Din totalul de 5606 persoane inregistrate, 1441 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 4165 erau șomeri…