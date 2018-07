Rata şomajului în Capitală a coborât uşor la 1,48%, în iunie Din numarul total al somerilor bucuresteni indemnizati si neindemnizati (17.630), mai mult de jumatate erau femei, respectiv 9.200. La finele lunii iunie, somerii indemnizati erau in numar de 2.175, dintre care 1.375 erau femei.



De asemenea, 676 someri indemnizati aveau un nivel de instruire primar, gimnazial si profesional, 833 aveau un nivel de instruire liceal si post-liceal, din care 1 absolvent, iar 666 persoane erau cu un nivel de instruire universitar, din care 4 absolventi.



Potrivit datelor AMOFM, din numarul total de someri neindemnizati, de 15.455, mai mult de jumatate,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

