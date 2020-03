Stiri pe aceeasi tema

- La sfarsitul lunii ianuarie 2020, rata somajului inregistrat la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a fost de 3,18%, cu 0,08 pp sub valoarea inregistrata la finele aceleiași luni ale anului 2019. Numarul total de someri inregistrați la finele lunii ianuarie, 5356 persoane,…

- La sfarșitul lunii ianuarie 2020, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Bistrita – Nasaud erau inregistrați 3.482 șomeri (din care 1.705 femei), rata șomajului fiind de 2,65 %. Puțin sub 50 la suta dintre persoane fara un loc de munca primesc indemnizații de șomaj. AJOFM Bistrița-Nasaud…

- La sfarsitul lunii ianuarie 2020, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud erau inregistrati 3482 someri (din care 1705 femei), rata somajului fiind de 2,65 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 2,58 %, in aceasta luna acest indicator…

- La sfarșitul lunii ianuarie 2020, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Valcea erau inregistrați 4720 șomeri (din care 2310 femei), rata șomajului fiind de 2,96 %. Comparativ cu luna ianuarie 2019, cand rata șomajului a fost de 3,14%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…

- La sfarsitul lunii decembrie 2019, rata somajului inregistrat la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a fost de 3,10%, cu 0,26 pp sub valoarea inregistrata la finele aceleiași luni ale anului 2018. Numarul total de someri inregistrați la finele lunii decembrie, 5218 persoane,…

