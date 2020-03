Un numar de 142.000 de norvegieni au intrat in somaj in ultimele 7 zile, iar șocul pandemiei de coronavirus a fost exacerbat de prabusirea cotatiilor la petrol, Norvegia fiind cel mai mare producator european de titei, anunța MEDIAFAX.

Rata somajului din Norvegia a crescut de peste patru ori in numai doua saptamani la 10,4%, intr-un scenariu ce pare destinat sa se repete in mai multe tari de pe glob din cauza socului economic cauzat de pandemia de coronavirus, transmite Financial Times.

