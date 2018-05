Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in Uniunea Europeana s-a mentinut la 7,1% in martie 2018, similar celei din luna precedenta, fiind in scadere de la 7,9% in aceeasi perioada din 2017, arata datele publicate miercuri de Oficiul european de statistica (Eurostat), transmit Reuters si DPA. Acesta este cel mai redus nivel…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in primul trimestru din 2018, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Rata somajului la nivel national, calculata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, isi mentine trendul descendent, ajungand, la finele lunii februarie, la 3,94%, in scadere cu 0,05 pp fata de luna anterioara si sub valoarea inregistrata in 2017, cu 0,80 pp. Continuarea…

- Scaderea ratei somajului in Germania a continuat in martie pe masura ce companiile din cea mai puternica economie e Europei au dat un impuls fortei lor de munca pentru a tine pasul cu comenzile, scrie Bloomberg. Rata somajului a scazut cu 5,3% in luna martie a anului acesta, a spus Agentia…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piața locala de fuziuni și achiziții. Numarul tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 28%, în timp ce valoarea medie a tranzacțiilor a scazut ușor. Creșterea consumului, a veniturilor disponibile și a avantajelor generate de poziția…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), transmite Reuters. În ultimul trimestru din 2017, existau 1,18 milioane locuri de muncă neocupate la…