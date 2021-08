Rata somajului s-a mentinut constanta in Capitala, in iulie, la nivelul de 1,2%, iar in evidentele Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti sunt inregistrati 14.745 de someri, din care 7.895 de femei. Din totalul de 14.745 persoane inregistrate in evidentele AMOFM Bucuresti, 3.557 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 11.188 erau someri neindemnizati. Somerii cu studii liceale au ponderea cea mai mare in totalul somerilor inregistrati in evidentele AMOFM Bucuresti (34,58%), urmati de cei cu studii superioare (26,48%), iar 18,95% au absolvit scoala profesionala/de…