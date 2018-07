Rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 4,5% in luna iunie a acestui an, in scadere usoara, cu 0,1 puncte procentuale, fata de cea inregistrata in luna precedenta (4,6%), potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti.

Rata somajului la barbati a fost cu 0,9 puncte procentuale mai mare decat la femei. Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani), estimat pentru luna iunie a anului 2018, a fost de 404.000 persoane, in scadere atat fata de luna precedenta (413.000 persoane), cat si fata de aceeasi luna a anului anterior (455.000 persoane).



