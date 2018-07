Stiri pe aceeasi tema

- ​In anul 2017 a crescut atat numarul persoanelor ale caror locuințe erau conectate la sistemele de canalizare, cat și cel al persoanelor conectate la sistemele de canalizare prevazute cu statii de epurare, arata datele comunicate miercuri de Institutul Național de Statistica. Totuși, doar 50,8% dintre…

- In perioada ianuarie-aprilie 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, productia industriala (serie bruta) a fost mai mare cu 4,6%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica – INS. Avansul productiei a avut loc „datorita cresterii industriei prelucratoare (+5,8%) si industriei…

- Romania a inregistrat, in aprilie, cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). zona euro si in Uniunea Europeana. In aprilie, comertul cu amanuntul in UE…

- Rata somajului in luna aprilie a acestui an a crescut cu 0,2 puncte procentuale, pana la 4,6%, date ajustate sezonier, fata de cea inregistrata in luna precedenta, arata datele transmise joi de Institutul National de Statistica (INS).In luna martie, rata somajului a fost de 4,4%, date ajustate…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi, ca, potrivit calculelor Comisiei, peste 6 milioane de romani au fost interceptați de SRI, in 12 ani. Principalele declarații ale lui Claudiu Manda: ”In Romania, mandatele de securitate naționala au…